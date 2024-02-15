На Київщині показали величезну вирву, яка утворилася після збиття російської ракети: відео

Як відомо, у ніч на 15 лютого російську окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук оприлюднив відео вирви, яка утворилася після збиття російської ракети.
«Село Буда-Бабинецька Бучанської громади.
Вороги цього ранку завдали ракетного удару. Така вирва утворилася після збиття російської ракети», - йдеться у дописі під відео.
Джерело відео: Анатолій Федорук / Telegram
Раніше ми писали, що росіяни завдали ракетного удару по Києву.
Також 15 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Львову.
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