У Харкові судитимуть експоліцейського, який вчинив ДТП із загибеллю таксиста

Колишньому правоохоронцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці затвердили та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно експоліцейського за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 10 серпня минулого року експоліцейський, керуючи автівкою «Dodje Journey», рухався по Салтівському району м. Харкова з перевищенням швидкості руху, яка змінювалась у межах 116 - 97 км/год.

«Під час руху через перехрестя вул. Гвардійців Широнінців колишній поліцейський не зупинився, щоб надати дорогу 41-річному таксисту, що керував автомобілем «Hyundai Sonata», який в цей час виїжджав з паркувального майданчика магазину на зелений сигнал світлофора, що дозволяє рух.

Таксист загинув на місці», - сказано у повідомленні.

Тепер колишньому правоохоронцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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