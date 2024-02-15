В Харькове будут судить экс-полицейского, совершившего ДТП с гибелью таксиста

Бывшему правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Правоохранители утвердили и направлены в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении экс-полицейского по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 10 августа прошлого года экс-полицейский, управляя автомобилем «Dodje Journey», двигался по Салтовскому району г. Харькова с превышением скорости движения, которая изменялась в пределах 116 – 97 км/ч.

«При движении через перекресток ул. Гвардейцев Широнинцев бывший полицейский не остановился, чтобы предоставить дорогу 41-летнему таксисту, управлявшему автомобилем Hyundai Sonata, который в это время выезжал с парковочной площадки магазина на зеленый сигнал светофора, разрешающего движение.

Таксист погиб на месте», - говорится в сообщении.

Теперь бывшему правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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