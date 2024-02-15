Київ 16 лютого знову затягне туманом – видимість очікується 200-500 м

У п'ятницю, 16 лютого, вночі та вранці в Києві й області очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Також на п’ятницю синоптики прогнозують хмарність, без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температуру вночі 0-2°, вдень – 2-4° тепла.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.