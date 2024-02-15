Київ 16 лютого знову затягне туманом – видимість очікується 200-500 м

Також на п’ятницю синоптики прогнозують хмарність, без опадів.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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У п'ятницю, 16 лютого, вночі та вранці в Києві й області очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Також на п’ятницю синоптики прогнозують хмарність, без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температуру вночі 0-2°, вдень – 2-4° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

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