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Київ 16 лютого знову затягне туманом – видимість очікується 200-500 м

21:19, 15 лютого 2024
Також на п’ятницю синоптики прогнозують хмарність, без опадів.
Київ 16 лютого знову затягне туманом – видимість очікується 200-500 м
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У п'ятницю, 16 лютого, вночі та вранці в Києві й області очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Також на п’ятницю синоптики прогнозують хмарність, без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температуру вночі 0-2°, вдень – 2-4° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

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