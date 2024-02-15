Киев 16 февраля снова затянет туманом – видимость ожидается 200-500 м

Также на пятницу синоптики прогнозируют облачность, без осадков.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 16 февраля, ночью и утром в Киеве и области ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Также на пятницу синоптики прогнозируют облачность, без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2°, днем - 2-4° тепла.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.