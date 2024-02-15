Киев 16 февраля снова затянет туманом – видимость ожидается 200-500 м

В пятницу, 16 февраля, ночью и утром в Киеве и области ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Также на пятницу синоптики прогнозируют облачность, без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2°, днем - 2-4° тепла.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
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