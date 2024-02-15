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Киев 16 февраля снова затянет туманом – видимость ожидается 200-500 м

21:19, 15 февраля 2024
Также на пятницу синоптики прогнозируют облачность, без осадков.
Киев 16 февраля снова затянет туманом – видимость ожидается 200-500 м
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В пятницу, 16 февраля, ночью и утром в Киеве и области ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Также на пятницу синоптики прогнозируют облачность, без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2°, днем - 2-4° тепла.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

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