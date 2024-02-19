До Молдови намагалися виїхати псевдовійськові

Порушники намагалися виїхати за кордон, прикинувшися військовими.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомила про спробу двох осіб виїхати за кордон, вигадавши собі образ військових. Інцидент стався на автодорозі Одеса-Рені, де прикордонники зупинили автомобіль, який перевозив двох пасажирів, які намагалися потрапити до Молдови. Щоб оминути увагу правоохоронців, всі вони вдягли військову форму. За встановленою інформацією, за таку «туристичну» послугу кожен мав заплатити від 5 до 6 тисяч доларів США.

Після затримання міжнародних «мандрівників» складено адміністративні протоколи, а щодо водія автомобіля направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину. Детальні обставини інциденту зараз з'ясовуються компетентними органами.

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