В Молдову пытались выехать псевдовоенные

Нарушители пытались выехать за границу, притворившись военными.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила о попытке двух человек выехать за границу, придумав себе образ военных. Инцидент произошел на автодороге Одесса-Рени, где пограничники остановили автомобиль, перевозивший двух пассажиров, которые пытались попасть в Молдову. Чтобы обойти внимание правоохранителей, все они надели военную форму. По установленной информации, за такую "туристическую" услугу каждый должен был заплатить от 5 до 6 тысяч долларов США.

После задержания международных "путешественников" составлены административные протоколы, а в отношении водителя автомобиля направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления. Подробные обстоятельства инцидента сейчас выясняются компетентными органами.

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