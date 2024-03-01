У власність держави повернули незаконно привласнене протирадіаційне укриття на Львівщині

Укриття алишалось обмежено готовим для використання за призначенням, незважаючи на воєнний стан.

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Господарський суд Львівської області задовольнив позовні вимоги прокуратури щодо повернення з чужого незаконного володіння суб’єктом господарювання державі протирадіаційного укриття. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про приміщення загальною площею понад 21 м кв, яке знаходиться у Яворівському районі. За технічним паспортом воно здатне розмістити 30 осіб.

Прокуратура встановила, що акціонерне товариство, приватизовуючи нерухомість, незаконно привласнило захисну споруду цивільного захисту.

При цьому укриття, перебуваючи у приватній власності, незважаючи на воєнний стан, залишалось обмежено готовим для використання за призначенням.

Відтак, окружною прокуратурою скеровано до суду відповідний позов про витребування у власність держави вказаного майна.

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