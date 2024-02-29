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Європейський парламент закликав Україну ратифікувати Римський статут та випускати депутатів у відрядження за кордон

Також Європарламент наголошує, що процес вступу України до ЄС базуватиметься на заслугах, і що методологія розширення робить наголос на ключових сферах поваги до верховенства права, фундаментальних цінностей, прав людини, демократії та боротьби з корупцією.

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Європейський парламент закликав Україну ратифікувати Римський статут та випускати депутатів у відрядження за кордон

18:10, 29 лютого 2024
Також Європарламент наголошує, що процес вступу України до ЄС базуватиметься на заслугах, і що методологія розширення робить наголос на ключових сферах поваги до верховенства права, фундаментальних цінностей, прав людини, демократії та боротьби з корупцією.
Європейський парламент закликав Україну ратифікувати Римський статут та випускати депутатів у відрядження за кордон
Джерело фото: Reuters
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Європейський парламент опублікував свою Резолюцію від 29 лютого 2024 року про необхідність непохитної підтримки ЄС для України після двох років агресивної війни рф проти України (2024/2526(RSP)).

Серед іншого, він закликає Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС) та поправки до нього та офіційно стати членом МКС, щоб «підтримати міжнародні зусилля щодо встановлення відповідальності за серйозні міжнародні злочини». Також він закликає ЄС докладати подальших дипломатичних зусиль для сприяння ратифікації Римського статуту та всіх поправок до нього в усьому світі.

Крім того, Європарламент закликає Раду та Єврокомісію визначити чіткий шлях для переговорів про вступ (України до ЄС – прим. ред.), зосереджуючись на забезпеченні відчутних переваг для українського суспільства та громадян від початку процесу. Пропонує Європейській Раді доручити Єврокомісії негайно подати пропозиції щодо відповідної рамки переговорів і прийняти її, щойно будуть вжиті відповідні кроки, викладені у відповідних рекомендаціях Комісії від 8 листопада 2023 року.

Також у цій резолюції він нагадує, що процес вступу до ЄС «базуватиметься на заслугах і що методологія розширення робить наголос на ключових сферах поваги до верховенства права, фундаментальних цінностей, прав людини, демократії та боротьби з корупцією»; вважає, що процес вступу, який твердо ґрунтується на заслугах, є в інтересах як України, так і ЄС; заохочує ЄС та його держави-члени надавати посилену підтримку та допомогу Україні на її шляху до вступу до ЄС, включаючи технічний досвід це, розбудова потенціалу та інституційні реформи, необхідні для відповідності критеріям членства.

Також Європарламент вітає принципову згоду інституцій ЄС щодо створення Українського фонду, який надаватиме передбачувану фінансову допомогу Україні, і закликає до його швидкого розгортання; підкреслює посилення ролі Верховної Ради, місцевих органів влади та громадянського суспільства як відповідних партнерів для виконавчої влади у визначенні пріоритетів, які фінансуватимуться за допомогою Плану по Україні, наголошуючи, що це також посилює нагляд і моніторинг Механізму; вказує на оцінку останньої Швидкої оцінки шкоди та потреб Світового банку, яка становить щонайменше 452,8 мільярда євро протягом наступного десятиліття для відновлення та реконструкції України; тому наголошує, що коштів, передбачених у рамках Механізму для України, буде недостатньо, і закликає ЄС та його держави-члени взяти на себе зобов’язання щодо додаткового довгострокового фінансування для України, зокрема з огляду на те, що останній пакет допомоги США для України залишається заблокованим в Конгресі.

Прикметно, що серед іншого Європарламент «висловлює стурбованість обмеженням виїзду за кордон депутатів Верховної Ради України», зокрема тих, які представляють опозицію.

Нагадаємо, що громадські організації пропонують в рамках візиту до Єврокомісії обговорити питання обмеження Telegram в Україні.

Автор: Наталя Мамченко 

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