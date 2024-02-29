Европейский парламент призвал Украину ратифицировать Римский статут и выпускать депутатов в командировку за границу

Также Европарламент отмечает, что процесс вступления Украины в ЕС будет базироваться на заслугах, и что методология расширения делает упор на ключевые сферы уважения к верховенству права, фундаментальным ценностям, правам человека, демократии и борьбе с коррупцией.

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Европейский парламент опубликовал свою Резолюцию от 29 февраля 2024 г. о необходимости непоколебимой поддержки ЕС для Украины после двух лет агрессивной войны рф против Украины (2024/2526(RSP)).

Среди прочего он призывает Украину ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и поправки к нему и официально стать членом МУС, чтобы «поддержать международные усилия по установлению ответственности за серьезные международные преступления». Также он призывает ЕС прилагать дальнейшие дипломатические усилия для содействия ратификации Римского статутп и всех поправок к нему во всем мире.

Кроме того, Европарламент призывает Совет и Еврокомиссию определить четкий путь для переговоров о вступлении (Украины в ЕС – прим. ред.), сосредотачиваясь на обеспечении ощутимых преимуществ для украинского общества и граждан с начала процесса. Предлагает Европейскому Совету поручить Еврокомиссии немедленно подать предложения по соответствующей рамке переговоров и принять ее, как только будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Комиссии от 8 ноября 2023 года.

Также в этой резолюции он напоминает, что процесс вступления в ЕС будет «базироваться на заслугах и что методология расширения делает акцент на ключевых сферах уважения верховенства права, фундаментальных ценностей, прав человека, демократии и борьбы с коррупцией»; считает, что процесс вступления, твердо основанный на заслугах, есть в интересах как Украины, так и ЕС; поощряет ЕС и его государства-члены оказывать усиленную поддержку и помощь Украине на ее пути к вступлению в ЕС, включая технический опыт, развитие потенциала и институциональные реформы, необходимые для соответствия критериям членства.

Также Европарламент приветствует принципиальное согласие институтов ЕС о создании Украинского фонда, который будет оказывать предполагаемую финансовую помощь Украине, и призывает к его быстрому развертыванию; подчеркивает усиление роли Верховной Рады, местных органов власти и гражданского общества как соответствующих партнеров для исполнительной власти в определении приоритетов, финансируемых с помощью Плана по Украине, отмечая, что это также усиливает надзор и мониторинг Механизма; указывает на оценку последней быстрой оценки ущерба и потребностей Всемирного банка, которая составляет по меньшей мере 452,8 миллиарда евро в течение следующего десятилетия для восстановления и реконструкции Украины; поэтому отмечает, что средств, предусмотренных в рамках Механизма для Украины, будет недостаточно, и призывает ЕС и его государства-члены взять на себя обязательства по дополнительному долгосрочному финансированию для Украины, в частности, учитывая, что последний пакет помощи США для Украины остается заблокированным в Конгрессе.

Примечательно, что среди прочего Европарламент «выражает обеспокоенность ограничением выезда за границу депутатов Верховной Рады Украины», в том числе представляющих оппозицию.

Напомним, что общественные организации предлагают в рамках визита в Еврокомиссию обсудить вопрос ограничения Telegram в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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