Для студентов создадут центры поддержки: Минобразования запускает пилотный проект

В рамках проекта разработают методологию запуска и работы центров поддержки студентов для привлечения учебных заведений.

Фото: polygraf.net

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Министерство образования и науки Украины сообщило, что вводится проект в учреждениях высшего образования по образованию и функционированию центров поддержки студентов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В 2024 году в рамках проекта будет разработана методология запуска и работы центров поддержки студентов для привлечения других учебных заведений.

Такие учреждения создаются в рамках Порядка организации инклюзивного обучения в учреждениях высшего образования. Они будут функционировать для:

обеспечение консультирования и методологической поддержки доступности, соответствия и приемлемости образовательных программ для всех участников образовательного процесса;

мониторинга и организации доступности при поступлении и сдаче экзаменов с использованием всех необходимых технических средств;

информационной доступности обучающих и организационных материалов.

К пилотному проекту присоединились Криворожский государственный педагогический университет, Учебно-реабилитационное заведение высшего образования «Каменец-Подольский государственный институт», Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Западноукраинский национальный университет, Мариупольский государственный университет, Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко, Украинский католический университет, Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины.

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