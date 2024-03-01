Российские оккупанты хотят захватить Часов Яр, наступают в окрестных селах, — ОСГВ «Хортица»

Оккупационные войска хотят захватить город Часов Яр в Донецкой области. В населенных пунктах Ивановское и Богдановка идут бои. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш в эфире телемарафона.
«На Бахмутском направлении враг наступает, сует в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Враг уже ведет боевые действия в черте города. Туда активно подтягивает резервы, тяжелую технику. Наносит удары дронами», – отметил он.
Евлаш добавил, что украинские силы сдерживают наступление противника.
По словам военного, оккупанты хотят развить наступление на Часов Яр и захватить его.
Евлаш сказал, что возле Часового Яра были построены фортификации и построены несколько кругов обороны. Также были обустроены минные поля как противотанковые, так и противопехотные на угрожающих направлениях.
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