Российские оккупанты хотят захватить Часов Яр, наступают в окрестных селах, — ОСГВ «Хортица»

Оккупанты активно подтягивают резервы, тяжелую технику и атакуют дронами.

Оккупационные войска хотят захватить город Часов Яр в Донецкой области. В населенных пунктах Ивановское и Богдановка идут бои. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«На Бахмутском направлении враг наступает, сует в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Враг уже ведет боевые действия в черте города. Туда активно подтягивает резервы, тяжелую технику. Наносит удары дронами», – отметил он.

Евлаш добавил, что украинские силы сдерживают наступление противника.

По словам военного, оккупанты хотят развить наступление на Часов Яр и захватить его.

Евлаш сказал, что возле Часового Яра были построены фортификации и построены несколько кругов обороны. Также были обустроены минные поля как противотанковые, так и противопехотные на угрожающих направлениях.