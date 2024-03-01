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  1. В Україні

Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр, наступають в навколишніх селах, — ОСУВ «Хортиця»

07:00, 1 березня 2024
Окупанти активно підтягують резерви, важку техніку та атакують дронами.
Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр, наступають в навколишніх селах, — ОСУВ «Хортиця»
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Окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«На Бахмутському напрямку ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Ворог вже веде бойові дії у межах міста. Туди активно підтягує резерви, важку техніку. Завдає ударів дронами», – зазначив він.

Євлаш додав, що українські сили стримують наступ противника.

За словами військового, окупанти хочуть розвинути наступ на Часів Яр та захопити його.

Євлаш сказав, що біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також була облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

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