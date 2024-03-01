На Харківщині заарештували на 60 діб трьох підлітків – їх підозрюють у вбивстві чоловіка

Свої дії вони знімали на відео.

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У Краснограді Харківської області трьом підліткам повідомили про підозру у вбивстві 62-річного чоловіка.

Як повідомили у поліції Харківської області, неповнолітні забили чоловіка до смерті. Свої дії вони знімали на відео.

Інформація про виявлення в місті Красноград у місцевому парку тіла чоловіка з численними травмами надійшла до поліції 21 лютого.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися троє 15 та 16-річних підлітків, мешканців міста Красноград. Поліцейські вилучили мобільні телефони з відеодоказами тяжкого злочину», - сказано у повідомленні поліції.

Неповнолітнім повідомили про підозру за п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі підліткам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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