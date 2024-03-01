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  1. В Украине

На Харьковщине арестовали на 60 суток трех подростков – их подозревают в убийстве мужчины

18:48, 1 марта 2024
Свои действия они снимали на видео.
На Харьковщине арестовали на 60 суток трех подростков – их подозревают в убийстве мужчины
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В Краснограде Харьковской области троим подросткам сообщили о подозрении в убийстве 62-летнего мужчины.

Как сообщили в полиции Харьковской области, несовершеннолетние забили мужчину до смерти. Свои действия они снимали на видео.

Информация об обнаружении в городе Красноград в местном парке тела мужчины с многочисленными травмами поступила в полицию 21 февраля.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались трое 15-ти и 16-летних подростков, жителей города Красноград. Полицейские изъяли мобильные телефоны с видеодоказательствами тяжкого преступления», - говорится в сообщении полиции.

Несовершеннолетним сообщили о подозрении по п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подросткам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

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