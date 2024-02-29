В Одесской области браконьеры выловили рыбу почти на 3 млн гривен

Сетями из моторной лодки браконьеры выловили 1159 рыбин черноморской сельди, чем нанесли ущерб на 2,9 млн грн.

В Одесской области задержали рыбаков, которые без соответствующего разрешения выловили из Черного моря рыбы на почти три миллиона гривен. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Рыбу без разрешения ловили в Жебрияновской пряди Черного моря у села Приморского Измаильского района. Сетями из моторной лодки "Прогресс-4" браконьеры выловили 1159 рыбин черноморской сельди, чем нанесли ущерб на 2,9 млн грн.

На них составили протоколы об административном правонарушении .

Ранее мы писали, что в Одесской области будут судить браконьеров, которые наловили раков на миллион гривен.

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