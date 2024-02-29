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  1. В Україні

В Одеській області браконьєри виловили рибу майже на 3 млн гривень

23:59, 29 лютого 2024
Сітками з моторного човна браконьєри виловили 1159 рибин чорноморського оселедця, чим завдали збитків на 2,9 млн грн.
В Одеській області браконьєри виловили рибу майже на 3 млн гривень
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
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На Одещині затримали рибалок, які без відповідного дозволу виловили з Чорного моря риби на майже три мільйони гривень. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Рибу без дозволу ловили у Жебріянівському пасмі Чорного моря біля села Приморського Ізмаїльського району. Сітками з моторного човна "Прогрес-4" браконьєри виловили 1159 рибин чорноморського оселедця, чим завдали збитків на 2,9 млн грн.

На них склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Раніше ми писали, що на Одещині судитимуть браконьєрів, які наловили раків на мільйон гривень. 

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