Для студентів створять центри підтримки: Міносвіти запускає пілотний проект

В рамках проекту розроблять методологію запуску та роботи центрів підтримки студентів для залучення закладів освіти.

Фото: polygraf.net

Міністерством освіти і науки України повідомило, що запроваджується проект у закладах вищої освіти з утворення та функціонування центрів підтримки студентів. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У 2024 році в рамках проекту буде розроблена методологія запуску та роботи центрів підтримки студентів для залучення інших закладів освіти.

Такі установи створюють у межах Порядку організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. Вони функціонуватимуть для:

забезпечення консультування та методологічної підтримки щодо доступності, відповідності та прийнятності освітніх програм для всіх учасників освітнього процесу;

моніторингу та організації доступності під час вступу та складання іспитів із використанням усіх необхідних технічних засобів;

інформаційної доступності навчальних та організаційних матеріалів.

До пілотного проекту долучилися Криворізький державний педагогічний університет, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Західноукраїнський національний університет, Маріупольський державний університет, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Український католицький університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

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