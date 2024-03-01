В собственность государства вернули незаконно присвоенное противорадиационное укрытие во Львовской области

Укрытие оставалось ограниченно готовым к использованию по назначению, несмотря на военное положение.

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Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил исковые требования прокуратуры о возвращении из чужого незаконного владения субъектом хозяйствования государству противорадиационного укрытия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о помещении общей площадью более 21 кв. м, которое находится в Яворовском районе. По техническому паспорту оно способно разместить 30 человек.

Прокуратура установила, что акционерное общество, приватизируя недвижимость, незаконно присвоило защитное сооружение гражданской защиты.

При этом укрытие, находясь в частной собственности, несмотря на военное положение, оставалось ограниченно готовым к использованию по назначению.

Следовательно, окружной прокуратурой направлен в суд соответствующий иск о истребовании в собственность государства указанного имущества.

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