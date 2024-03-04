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Що робити з договором автоцивілки під час продажу транспортного засобу: роз’яснення

14:56, 4 березня 2024
У МТСБУ роз’яснили питання щодо договорів автоцивілки під час продажу авто.
Що робити з договором автоцивілки під час продажу транспортного засобу: роз’яснення
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Моторне (транспортне) страхове бюро України пояснило, що робити з договором обов'язкового виду страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час продажу автомобіля (ОСЦПВ). Про це повідомили у пресслужбі МТСБУ.

У Бюро зазначають, що більшість водіїв передають поточний договір ОСЦПВ новому власнику і він продовжує їм користуватися до кінця терміну його дії.

Згідно зі ст. 20 Закону про ОСЦПВНТЗ у разі зміни власника транспортного засобу договір страхування продовжує діяти до закінчення строку його дії. При цьому права й обов’язки страхувальника переходять до особи, яка отримала у власність транспорт. Зміна номерного знаку транспортного засобу не має впливу на дію договору ОСЦПВ, оскільки основною ідентифікуючою ознакою транспортного засобу є його VIN-код.

Якщо продавець під час продажу ТЗ не хоче передавати чинний договір страхування ОСЦПВ новому власнику, то він має право розірвати договір страхування до моменту фактичного відчуження (продажу) автомобіля. В цьому випадку для нього існує декілька варіантів:

  1. розірвання договору ОСЦПВ і перенесення залишку сплачених коштів на укладання нового договору;
  2. розірвання договору ОСЦПВ і повернення залишку грошових коштів.

Для цього необхідно звернутися до страхової компанії письмово не пізніше ніж за 30 днів до передбачуваної дати розірвання. При цьому необхідно мати оригінал страхового поліса.

У Бюро додають, що згідно зі ст. 18 Закону про ОСЦПВНТЗ №1961, у випадку дострокового припинення договору ОСЦПВ за заявою страхувальника, страхова компанія при поверненні частки страхового платежу має право утримати витрати на ведення справи (ця сума не може перевищувати 20 % такої частки).

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