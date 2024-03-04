Трамп лідирує на виборах президента США, – результати опитування

Трамп випереджає Байдена на 4% у опитуванні перед президентськими виборами 2024.

Джерело фото: glavcom

В контексті майбутніх президентських виборів у 2024 році, колишній президент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента США Джо Байдена на 4%. Згідно з цим дослідженням, 52% ймовірних виборців заявили, що підтримають Трампа, тоді як 48% обрали Байдена. Про це свідчать дані опитування каналу CBS News.

Дослідження також показало, що Трамп виявився більш популярним, коли американців запитали про фізичне та психічне здоров'я кандидатів. За результатами опитування, 45% зазначили, що він здатний обіймати посаду, порівняно з 17%, хто віддав перевагу Байдену. Також 29% відповідали, що жоден з них не підходить.

За даними опитування, проведеного серед 2159 дорослих жителів США з 28 лютого по 1 березня, маємо похибку в 2,8%.

Щодо спроб Трампа залишитися на посаді після завершення його терміну, більшість американців вважають, що він це дійсно намагався зробити, проте менше половини вважають, що він це робив незаконно. Чимало американців, включно з тими, хто вважає, що Трамп намагався залишитися на посаді легально, переважною більшістю голосують за пана Байдена. Однак інша частина країни, переважною більшістю, віддає перевагу Трампу, незалежно від думки про легальність його дій.

Джерело фото: CBS New

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