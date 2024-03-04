Трамп лидирует на выборах президента США, – результаты опроса

Трамп опережает Байдена на 4% в опросе перед президентскими выборами 2024 года.

Источник фото: glavcom

В контексте предстоящих президентских выборов в 2024 году, бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего президента США Джо Байдена на 4%. Согласно этому исследованию, 52% вероятных избирателей заявили, что поддержат Трампа, тогда как 48% выбрали Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса канала CBS News.

Исследование также показало, что Трамп оказался более популярным, когда американцев спросили о физическом и психическом здоровье кандидатов. По результатам опроса, 45% отметили, что он способен занимать должность, по сравнению с 17%, кто отдал предпочтение Байдену. Также 29% отвечали, что ни один из них не подходит.

По данным опроса, проведенного среди 2159 взрослых жителей США с 28 февраля по 1 марта, имеем погрешность в 2,8%.

Относительно попыток Трампа остаться в должности после завершения его срока, большинство американцев считают, что он это действительно пытался сделать, однако менее половины считают, что он это делал незаконно. Многие американцы, включая тех, кто считает, что Трамп пытался остаться на посту легально, подавляющим большинством голосуют за господина Байдена. Однако другая часть страны, подавляющим большинством, отдает предпочтение Трампу, независимо от мнения о легальности его действий.

Источник фото: CBS New

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