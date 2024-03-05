Закінчився термін доставки товарів: що робити водіям та декларантам

Українські митники розповіли, як діяти при затримках на кордоні та вичерпанні терміну доставки товарів.

Джерело фото: logist.today

Державна митна служба України нагадала алгоритм дій у випадку вичерпання терміну доставки товарів внаслідок накопичення вантажівок на кордоні з Польщею та інших обставин. Згідно з повідомленням, збільшення кількості випадків вичерпання терміну доставки товарів, визначеного Митним кодексом України, вимагає дотримання певних процедур.

Для перевізників, декларантів та уповноважених осіб, які здійснюють контроль за переміщенням товарів та транспортних засобів комерційного призначення, нагадано про алгоритм дій, встановлений Порядком виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень.

У разі, якщо транспортний засіб не може прибути до митниці призначення в установлений строк через аварію або непереборну силу, час дії цих обставин не включається до строку транзитного перевезення за умови їх документального підтвердження та вчасного письмового інформування митного органу про обставини події.

Повідомлення має містити відомості про причини затримки вантажу, реєстраційний номер транспортного засобу, прізвище, ім’я, по батькові водія та номер митної декларації на товар.

Для оперативного опрацювання таких питань, звернення можна надсилати на вказані електронні адреси митниць. При вивезенні вантажу з України для вирішення питань зміни митниці призначення або перевантаження товарів на інший транспортний засіб, слід також звертатися до митного посту за вказаною електронною адресою:

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