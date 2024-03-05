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  1. В Украине

Закончился срок доставки товаров: что делать водителям и декларантам

09:48, 5 марта 2024
Украинские таможенники рассказали, как действовать при задержках на границе и исчерпании срока доставки товаров.
Закончился срок доставки товаров: что делать водителям и декларантам
Источник фото: logist.today
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Государственная таможенная служба Украины напомнила алгоритм действий в случае исчерпания срока доставки товаров в результате накопления грузовиков на границе с Польшей и других обстоятельств. Согласно сообщению, увеличение количества случаев исчерпания срока доставки товаров, определенного Таможенным кодексом Украины, требует соблюдения определенных процедур.

Для перевозчиков, декларантов и уполномоченных лиц, осуществляющих контроль за перемещением товаров и транспортных средств коммерческого назначения, напомнили об алгоритме действий, установленном Порядком выполнения таможенных формальностей при осуществлении транзитных перемещений.

В случае, если транспортное средство не может прибыть в таможню назначения в установленный срок из-за аварии или непреодолимой силы, время действия этих обстоятельств не включается в срок транзитной перевозки при условии их документального подтверждения и своевременного письменного информирования таможенного органа об обстоятельствах происшествия.

Сообщение должно содержать сведения о причинах задержки груза, регистрационный номер транспортного средства, фамилия, имя, отчество водителя и номер таможенной декларации на товар.

Для оперативной обработки таких вопросов, обращения можно направлять на указанные электронные адреса таможен. При вывозе груза из Украины для решения вопросов изменения таможни назначения или перегрузки товаров на другое транспортное средство, следует также обращаться в таможенный пост по указанному электронному адресу:

  • Электронный адрес Волынской таможни для таких обращений: [email protected]
  • Электронный адрес Львовской таможни для таких обращений: [email protected]

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