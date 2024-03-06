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Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

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В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству

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  1. В Україні

П’ятеро плавців намагалися подолати Дністер на шляху до Молдови: відео запливу

13:58, 6 березня 2024
Прикордонники виловили з води та повернули на берег порушників кордону з Молдовою.
П’ятеро плавців намагалися подолати Дністер на шляху до Молдови: відео запливу
Скріншот з відео
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П'ятеро порушників не змогли перепливти через Дністер, їм завадив наряд прикордонників на катері.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, трьох жителів Київської та Харківської областей затримали прикордонні наряди на службовому катері ще до початку запливу. Ще двох «плавців» виявили на березі річки, коли вони готувалися перепливати Дністер для потрапляння до Молдови, одягаючи гідрокостюми.

Порушникам склали протоколи про адміністративні правопорушення, а справи будуть передані до суду.

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