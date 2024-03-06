П’ятеро плавців намагалися подолати Дністер на шляху до Молдови: відео запливу

Прикордонники виловили з води та повернули на берег порушників кордону з Молдовою.

Скріншот з відео

П'ятеро порушників не змогли перепливти через Дністер, їм завадив наряд прикордонників на катері.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, трьох жителів Київської та Харківської областей затримали прикордонні наряди на службовому катері ще до початку запливу. Ще двох «плавців» виявили на березі річки, коли вони готувалися перепливати Дністер для потрапляння до Молдови, одягаючи гідрокостюми.

Порушникам склали протоколи про адміністративні правопорушення, а справи будуть передані до суду.

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