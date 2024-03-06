Зеленський ніколи не просив іноземні війська воювати в Україні, він просив зброю, — Джон Кірбі

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США мають допомагати саме із забезпеченням української армії.

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Президент Володимир Зеленський ніколи не просив відправляти іноземні війська до України. Про це він заявив під час пресбрифінгу.

Він нагадав, що США не мають наміру відправляти своїх військових до України для участі у бойових діях.

«Президент Зеленський ніколи не просив про це. Він просто просить про інструменти та можливості. Він ніколи не просив, щоб іноземні війська боролися за його країну. Він і його війська хочуть зробити це [власноруч], але вони потребують інструментів», — додав Кірбі.

Він вважає, що США мають допомагати саме із забезпеченням української армії.

Під час брифінгу він наголосив, що США очолили міжнародні зусилля з підтримки України протягом останніх двох років, тому допомога Конгресу потрібна «прямо зараз» — законодавці мають схвалити додаткове фінансування для України, щоб держава змогла продовжити «потужне лідерство та підтримку в коаліції з більш ніж 50 держав».