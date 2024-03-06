Зеленский никогда не просил иностранные войска воевать в Украине, он просил оружие, — Джон Кирби

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США должны помогать именно в обеспечении украинской армии.

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Президент Владимир Зеленский никогда не просил отправлять иностранные войска в Украину. Об этом он заявил во время пресс-брифинга.

Он напомнил, что США не намерены отправлять своих военных в Украину для участия в боевых действиях.

"Президент Зеленский никогда не просил об этом. Он просто просит об инструментах и возможностях. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сделать это, но они нуждаются в инструментах", — добавил Кирби.

Он считает, что США должны помогать именно в обеспечении украинской армии.

Во время брифинга он отметил, что США возглавили международные усилия по поддержке Украины в течение последних двух лет, поэтому помощь Конгресса нужна прямо сейчас — законодатели должны одобрить дополнительное финансирование для Украины, чтобы государство смогло продолжить «мощное лидерство и поддержку в коалиции с более чем 50 государств».

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