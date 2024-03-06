Ликвидация российского корабля «Сергей Котов»: 27 пострадавших и 7 погибших

В результате поражения российского корабля, 27 членов экипажа получили ранения различной степени тяжести, еще 7 – погибли.

Скриншот из видео

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Как мы писали, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины атаковало патрульный корабль Черноморского флота рф «Сергей Котов». Удар был совершен морскими дронами «Magura V5».

По сообщению Главного управления разведки, в результате поражения российского корабля "Сергей Котов" вблизи Керченского пролива пострадали по меньшей мере 27 членов экипажа.

По уточненной информации, ранения различной степени тяжести получили указанные члены экипажа. Также отмечается, что еще 7 оккупантов погибли в результате инцидента.

Разведка отметила, что информация о происшествии продолжает уточняться.

Ранее мы публиковали видео атаки на "Сергея Котова", которое показали в разведке.

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