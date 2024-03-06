Незаконно построил дом на «Жуковом острове» и по поддельным документам зарегистрировал право собственности: в Киеве будут судить злоумышленника

Обвиняемый в 2021 году самовольно построил дом и установил забор на незаконно занятом земельном участке, расположенном в пределах территории ландшафтного заказника «Жуков остров».

В Киеве будут судить злоумышленника, незаконно построившего здание на «Жуковом острове» и по поддельным документам зарегистрировавшее право собственности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Специализированная экологическая прокуратура Киевской городской прокуратуры направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего уроженца Днепропетровской области, по обвинению в самовольном строительстве здания на самовольно занятом земельном участке природно-заповедного фонда местного значения и использовании поддельных документов (ч.ч. 2, 4 ст.197-1, ч.4 ст.358 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый в 2021 году самовольно построил частный дом и установил забор на незаконно занятом земельном участке площадью 0,0456 га, расположенного в пределах территории ландшафтного заказника местного значения «Жуков остров» и отнесенный к природно-заповедному фонду.

В дальнейшем на основании поддельных документов мужчина зарегистрировал дом в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и принял меры по присвоению земельному участку отдельного кадастрового номера.

В результате таких противоправных действий территориальной общине города Киева нанесен материальный ущерб в размере почти 300 тысяч гривен, что установлено специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве передан в суд для рассмотрения по существу.

Также прокуратура подала в суд исковое заявление к указанному лицу об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем отмены решения о государственной регистрации недвижимого имущества и земельного участка, снесении самовольного строительства и возвращении земельного участка территориальной общине города Киева.

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