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Белый дом планировал посадить Елену Зеленскую возле Навальной во время выступления Джо Байдена для создания мощного фона, но она отклонила приглашение, - WP

11:12, 6 марта 2024
Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления путину, стал бы мощным фоном выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса, отмечает The Washington Post.
Белый дом планировал посадить Елену Зеленскую возле Навальной во время выступления Джо Байдена для создания мощного фона, но она отклонила приглашение, - WP
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Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома поучаствовать в обращении Президента США Джо Байдена о состоянии страны, подчеркнув сложную политику, с которой сталкивается ее растерзанная войной страна. Об этом пишет The Washington Post.

В Белом доме планировали, чтобы Елена Зеленская сидела рядом с российской оппозиционеркой Юлией Навальной, к которой в Украине относятся скептически.

«Намерение состояло в том, чтобы посадить первую леди Джилл Байден рядом с Зеленской и Юлией Навальной, вдовой умершего в прошлом месяце российского оппозиционера Алексея Навального. Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту владимиру путину, стал бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса.

Но потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев, говорят в Киеве. Хотя ее покойного мужа многие прославляют как икону борьбы с коррупцией, наследие Навального в Украине омрачено прошлыми заявлениями о том, что Крым, который путин аннексировал в 2014 году, принадлежал россии», - отмечает издание.

Официальный представитель Белого дома сказал, что решение Зеленской, вероятно, было связано с «конфликтами в расписании», и направил дополнительные вопросы в офис Зеленской, добавив, что рассадка – это деталь, которая завершается ближе к концу процесса.

Как указывает издание, команда Зеленской заявила в среду, что посольство в Вашингтоне действительно получило приглашение для первой леди принять участие в выступлении о состоянии страны.

«Однако из-за запланированных мероприятий, в том числе запланированного визита в Киев с воспитанниками детского дома, первая леди, к сожалению, не сможет принять участие в мероприятии», - говорится в сообщении.

Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, по словам ее спикера, назвавшего причиной усталость, пишет WP.

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