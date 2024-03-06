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Білий дім планував посадити Олену Зеленську біля Навальної під час виступу Джо Байдена для створення потужного фону, але вона відхилила запрошення, - WP

11:12, 6 березня 2024
Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору путіну, став би потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу, зазначає The Washington Post.
Білий дім планував посадити Олену Зеленську біля Навальної під час виступу Джо Байдена для створення потужного фону, але вона відхилила запрошення, - WP
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Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні Президента США Джо Байдена про стан країни, підкресливши складну політику, з якою стикається її розтерзана війною країна. Про це пише The Washington Post.

У Білому домі планували, щоб Олена Зеленська сиділа поруч із російською опозиціонеркою Юлією Навальною, до якої в Україні ставляться скептично.

«Намір полягав у тому, щоб посадити першу леді Джилл Байден поруч із Зеленською та Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер минулого місяця. Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту володимиру путіну, став би потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу.

Але потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, кажуть обізнані в Києві. Хоча її покійного чоловіка багато хто прославляє як ікону боротьби з корупцією, спадщина Навального в Україні затьмарена минулими заявами про те, що Крим, який путін анексував у 2014 році, належав росії», - зазначає видання.

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з «конфліктами в розкладі», і скерував додаткові запитання до офісу Зеленської, додавши, що розсадка – це деталь, яка завершується ближче до кінця процесу.

Як вказує видання, команда Зеленської заявилау середу, що посольство у Вашингтоні дійсно отримало запрошення для першої леді взяти участь у виступі про стан країни.

«Проте через заплановані заходи, в тому числі запланований візит до Києва з вихованцями дитячого будинку, перша леді, на жаль, не зможе взяти участь у заході», - йдеться в повідомленні.

Навальна також відмовилася бути присутнім на виступі Байдена, за словами її речниці, яка назвала причиною втому, пише WP.

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