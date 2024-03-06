Білий дім планував посадити Олену Зеленську біля Навальної під час виступу Джо Байдена для створення потужного фону, але вона відхилила запрошення, - WP

Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору путіну, став би потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу, зазначає The Washington Post.

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні Президента США Джо Байдена про стан країни, підкресливши складну політику, з якою стикається її розтерзана війною країна. Про це пише The Washington Post.

У Білому домі планували, щоб Олена Зеленська сиділа поруч із російською опозиціонеркою Юлією Навальною, до якої в Україні ставляться скептично.

«Намір полягав у тому, щоб посадити першу леді Джилл Байден поруч із Зеленською та Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер минулого місяця. Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту володимиру путіну, став би потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу.

Але потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, кажуть обізнані в Києві. Хоча її покійного чоловіка багато хто прославляє як ікону боротьби з корупцією, спадщина Навального в Україні затьмарена минулими заявами про те, що Крим, який путін анексував у 2014 році, належав росії», - зазначає видання.

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з «конфліктами в розкладі», і скерував додаткові запитання до офісу Зеленської, додавши, що розсадка – це деталь, яка завершується ближче до кінця процесу.

Як вказує видання, команда Зеленської заявилау середу, що посольство у Вашингтоні дійсно отримало запрошення для першої леді взяти участь у виступі про стан країни.

«Проте через заплановані заходи, в тому числі запланований візит до Києва з вихованцями дитячого будинку, перша леді, на жаль, не зможе взяти участь у заході», - йдеться в повідомленні.

Навальна також відмовилася бути присутнім на виступі Байдена, за словами її речниці, яка назвала причиною втому, пише WP.

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