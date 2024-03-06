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Незаконно побудував будинок на «Жуковому острові» та за підробленими документами зареєстрував право власності: у Києві судитимуть зловмисника

13:20, 6 березня 2024
Обвинувачений у 2021 році самовільно побудував будинок та встановив паркан на незаконно зайнятій земельній ділянці, що розташована у межах території ландшафтного заказнику «Жуків острів».
Незаконно побудував будинок на «Жуковому острові» та за підробленими документами зареєстрував право власності: у Києві судитимуть зловмисника
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У Києві судитимуть зловмисника, який незаконно побудував будинок на «Жуковому острові» та за підробленими документами зареєстрував право власності. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, Спеціалізована екологічна прокуратура Київської міської прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт відносно 54-річного уродженця Дніпропетровської області, за обвинуваченням у самовільному будівництві будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці природно-заповідного фонду місцевого значення та використанні підроблених документів (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у 2021 році самовільно побудував приватний будинок та встановив паркан на незаконно зайнятій земельній ділянці площею 0,0456 га, що розташована у межах території ландшафтного заказнику місцевого значення «Жуків острів» та віднесена до природно-заповідного фонду.

У подальшому на підставі підроблених документів чоловік зареєстрував будинок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та вжив заходів щодо присвоєння земельній ділянці окремого кадастрового номера.

В результаті таких протиправних дій територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду у розмірі майже 300 тисяч гривень, що встановлено спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Наразі, обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду для розгляду по суті.

Також, прокуратура подала до суду позовну заяву до вказаної особи про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом скасування рішення про державну реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, знесення самочинного будівництва і повернення земельної ділянки територіальній громаді міста Києва.

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