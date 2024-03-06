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  1. В Україні

Ліквідація російського корабля «Сергій Котов»: 27 постраждалих та 7 загиблих

13:39, 6 березня 2024
В результаті ураження російського корабля, 27 членів екіпажу отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 7 – загинули.
Ліквідація російського корабля «Сергій Котов»: 27 постраждалих та 7 загиблих
Скріншот з відео
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Як ми писали, У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України  атакував патрульний корабель Чорноморського флоту рф «Сергій Котов». Удар був здійснений морськими дронами «Magura V5».

За повідомленням Головного управління розвідки, в результаті ураження російського корабля «Сергій Котов» поблизу Керченської протоки постраждали щонайменше 27 членів екіпажу.

За уточненою інформацією, поранення різного ступеня тяжкості отримали зазначені члени екіпажу. Також зазначається, що ще 7 окупантів загинули внаслідок інциденту.

Розвідка зауважила, що інформація про подію продовжує уточнюватися.

Раніше ми публікували відео атаки на «Сергія Котова», якепоказали у розвідці.

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