Прикордонники врятували двох «підкорювачів вершин» за 1,5 км від Румунії

Дві доби чоловіки йшли горами Закарпаття без їжі і спорядження.

Скріншот з відео

Прикордонники врятували двох чоловіків, які вирішили нелегально перетнути гори Закарпаття в напрямку Румунії. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Порушники завчасно запланували маршрут за допомогою онлайн-карт, але не взяли з собою необхідного спорядження та продовольства. Після двох днів переходу вони знайшлися вже лише за 1,5 кілометра від кордону, де їх знайшли прикордонники.

Наразі порушників притягнуто до адміністративної відповідальності, а справа передана до суду.

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