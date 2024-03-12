Пограничники спасли двух «покорителей вершин» в 1,5 км от Румынии

Двое суток мужчины шли по горам Закарпатья без еды и снаряжения.

Скриншот из видео

Пограничники спасли двух мужчин, которые решили нелегально пересечь горы Закарпатья в направлении Румынии. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Нарушители заблаговременно запланировали маршрут с помощью онлайн-карт, но не взяли с собой необходимого снаряжения и продовольствия. После двух дней перехода они нашлись уже только в 1,5 километрах от границы, где их нашли пограничники.

Сейчас нарушители привлечены к административной ответственности, а дело передано в суд.

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