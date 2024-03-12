В Киеве подозреваемый избил деревянной палкой знакомого

По информации полиции, между двумя товарищами возникла потасовка из-за того, что потерпевший якобы оскорбил девушку приятеля.

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В Киеве правоохранители задержали мужчину подозреваемого в нанесении телесных повреждений товарищу. Как сообщили в полиции города, за причинение тяжелых телесных повреждений ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Так, в дежурную часть Оболонского управления поступила информация о том, что в больницу доставили мужчину с телесными повреждениями.

При отработке информации правоохранители в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали ранее не судимого мужчину 1999 года рождения.

«Как оказалось, мужчина вместе со знакомым и его девушкой распивал спиртные напитки. В дальнейшем между двумя товарищами возникла потасовка из-за того, что потерпевший якобы оскорбил девушку приятеля. Фигурант с кулаками набросился на товарища, а затем еще несколько раз ударил его деревянной палкой», - пишут в полиции.

Следователи Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет за решеткой.

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