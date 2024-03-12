У Києві підозрюваний побив дерев’яною палицею знайомого

За інформацією поліції, між двома товаришами виникла бійка через те, що потерпілий нібито образив дівчину приятеля.

Ілюстраційне зображення

У Києві правоохоронці затримали чоловіка підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень товаришу. Як повідомили у поліції міста, за спричинення тяжких тілесних ушкоджень йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Так, до чергової частини Оболонського управління надійшла інформація про те, що до лікарні доставили чоловік з тілесними ушкодженнями.

Під час відпрацювання інформації правоохоронці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали раніше не судимого чоловіка 1999 року народження.

«Як виявилось, чоловік разом із знайомим та його дівчиною розпивав спиртні напої. У подальшому між двома товаришами виникла бійка через те, що потерпілий нібито образив дівчину приятеля. Фігурант з кулаками накинувся на товариша, а потім ще декілька разів вдарив його дерев’яною палицею», - пишуть у поліції.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років за ґратами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.