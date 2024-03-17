Як онлайн оформити довідку про доходи пенсіонера: алгоритм дій

Пенсіонерам для підтвердження своїх статків при вирішенні окремих фінансових питань може знадобитися «Довідка про доходи пенсіонера».

Фото: іnformator.ua

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Пенсійний фонд України розповів, що пенсіонерам для підтвердження своїх статків при вирішенні окремих фінансових питань може знадобитися «Довідка про доходи пенсіонера».

Отримати її можна, зокрема, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно зробити кілька кроків.

Крок 1. На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запит на отримання електронних документів».

Крок 3. У вікні, що відкриється, з випадаючого списку оберіть той вид довідки, який вам потрібен: «Довідка про доходи пенсіонера».

Крок 4. Заповніть усі обов’язкові поля форми, зазначте період, за який потрібно сформувати довідку, надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

Крок 5. Після того як запит на отримання довідки надіслано, на екрані з’явиться відповідне повідомлення.

Крок 6. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

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