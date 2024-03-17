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  1. В Україні

Пішов із життя український політик Геннадій Москаль

11:20, 17 березня 2024
Геннадій Москаль помер після важкої хвороби.
Пішов із життя український політик Геннадій Москаль
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У віці 73 років пішов із життя політик, колишній народний депутат та ексголова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Про це повідомили народні депутати Микола Княжицький та Олексій Гончаренко.

«Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою», — написав Княжицький.

Як відомо, із червня 2001 року Геннадій Геннадійович був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. У 2002-му він отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З листопада 2005-го по квітень 2006-го Геннадій Москаль обіймав посаду голови Луганської ОДА.

У ході позачергових парламентських виборів 2007 Москаль балотувався у Верховну Раду за списками політичної партії «Наша Україна — Народна самооборона». На момент проведення виборів був безпартійним. Після парламентських виборів 2012-го вдруге потрапив до Верховної Ради, балотувавшись за списками «Батьківщини».

У вересні 2014-го тодішній президент Петро Порошенко призначив Геннадія Москаля на посаду голови Луганської ОДА. З липня 2015 року Москаль знову очолював Закарпатську ОДА.

У квітні 2019 року Геннадій Москаль подав у відставку, а вже в червні новий президент Володимир Зеленський звільнив Москаля разом з іншими головами ОДА.

Геннадій Москаль — Заслужений юрист України і має чимало нагород, зокрема Орден «За заслуги» 3-го ступеня та Медаль «За бездоганну службу» III, II ступенів.

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