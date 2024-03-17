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Ушел из жизни украинский политик Геннадий Москаль

11:20, 17 марта 2024
Геннадий Москаль скончался после тяжелой болезни.
Ушел из жизни украинский политик Геннадий Москаль
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В возрасте 73 лет ушел из жизни политик, бывший народный депутат и экс-председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Об этом сообщили народные депутаты Николай Княжицкий и Алексей Гончаренко.

«После тяжелой болезни скончался Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и талантливым человеком», — написал Княжицкий.

Как известно, с июня 2001 года Геннадий Геннадиевич был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации. В 2002 году он получил научную степень кандидата юридических наук.

С ноября 2005-го по апрель 2006-го Геннадий Москаль занимал должность главы Луганской ОГА.

В ходе внеочередных парламентских выборов 2007 года Москаль баллотировался в Верховную Раду по спискам политической партии «Наша Украина — Народная самооборона». К моменту проведения выборов был беспартийным. После парламентских выборов 2012 во второй раз попал в Верховную Раду, баллотировавшись по спискам «Батькивщины».

В сентябре 2014 тогдашний президент Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля на должность главы Луганской ОГА. С июля 2015 года Москаль снова возглавлял Закарпатскую ОГА.

В апреле 2019 года Геннадий Москаль подал в отставку, а уже в июне новый президент Владимир Зеленский уволил Москаля вместе с другими председателями ОГА.

Геннадий Москаль — Заслуженный юрист Украины и имеет немало наград, в частности, Орден «За заслуги» 3-й степени и Медаль «За безупречную службу» III, II степеней.

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