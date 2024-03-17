Как онлайн оформить справку о доходах пенсионера: алгоритм действий

Пенсионерам для подтверждения своего состояния при решении отдельных финансовых вопросов может понадобиться «Справка о доходах пенсионера».

Фото: іnformator.ua

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Пенсионный фонд Украины рассказал, что пенсионерам для подтверждения своего состояния при решении отдельных финансовых вопросов может понадобиться «Справка о доходах пенсионера».

Получить ее можно, в частности, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно сделать несколько шагов.

Шаг 1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов».

Шаг 3. В открывшемся окне из выпадающего списка выберите тот вид справки, который вам нужен: «Справка о доходах пенсионера».

Шаг 4. Заполните все обязательные поля формы, укажите период, за который нужно сформировать справку, разрешите передачу и обработку своих персональных данных и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».

Шаг 5. После того, как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение.

Шаг 6. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» (слева).

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