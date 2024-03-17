Как онлайн оформить справку о доходах пенсионера: алгоритм действий

Пенсионный фонд Украины рассказал, что пенсионерам для подтверждения своего состояния при решении отдельных финансовых вопросов может понадобиться «Справка о доходах пенсионера».
Получить ее можно, в частности, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно сделать несколько шагов.
Шаг 1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов».
Шаг 3. В открывшемся окне из выпадающего списка выберите тот вид справки, который вам нужен: «Справка о доходах пенсионера».
Шаг 4. Заполните все обязательные поля формы, укажите период, за который нужно сформировать справку, разрешите передачу и обработку своих персональных данных и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».
Шаг 5. После того, как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение.
Шаг 6. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» (слева).
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