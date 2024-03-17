У ГУР спростували фейк російських пропагандистів про знищення вертольота Black Hawk

У ГУР порадили пропагандистам «менше зловживати спиртним».

Джерело фото: скріншот із відео ГУР МО України

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували черговий фейк російських пропагандистів про нібито знищення гелікоптера Black Hawk воєнної розвідки.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО України та підкреслили, що екіпажі гелікоптерів Black Hawk продовжують бойову роботу.

«Усі борти “Black Hawk” Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані; їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання», - наголосили у ГУР.

У розвідці зазначили, що «чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним».

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