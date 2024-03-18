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  1. В Україні

У Києві поліція зайнялась водіями, які припаркувалися біля місць зупинок маршруток

07:00, 18 березня 2024
У столиці продовжують розвантажувати вулиці міста.
У Києві поліція зайнялась водіями, які припаркувалися біля місць зупинок маршруток
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві поліція покарала водіїв, які припаркувалися біля посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Як повідомили у Патрульній поліції міста, інспектори оперативно притягнули до відповідальності «героїв парковки».

Принагідно правоохоронці нагадали, що згідно з п. 15.9 ПДР України, зупинка транспортних засобів забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків.

Нагадаємо, 17 березня у Києві «герой парковки» заблокував рух трамвая.

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