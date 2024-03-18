В Киеве полиция занялась водителями, которые припарковались у мест остановок маршруток

В столице продолжают разгружать улицы города.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве полиция наказала водителей, которые припарковались возле посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств.

Как сообщили в Патрульной полиции города, инспекторы оперативно привлекли к ответственности «героев парковки».

Правоохранители напомнили, что согласно п. 15.9 ПДД Украины, остановка транспортных средств запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет – ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон.

Напомним, в Киеве «герой парковки» заблокировал движение трамвая.

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