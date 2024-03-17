В Сумах детсады и внешкольную работу перевели на дистанционку

Решение о дистанционной работе детских садов и внешкольного образования с 18 по 24 марта было принято с учетом ситуации безопасности.

Источник фото: Kelly Sikkema / Unsplash

На следующей неделе детсады и внешкольная работа сумской общины будут работать дистанционно. Об этом сообщили в Сумской городской военной администрации 17 марта.

Там пояснили, что решение о дистанционной работе детских садов и внешкольного образования с 18 по 24 марта было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской городской территориальной общины с учетом ситуации безопасности.

Как отметили в городской военной администрации, в заведениях дошкольного образования, при необходимости, должны организовать работу дежурных групп, в заведениях общего среднего образования, где начинаются каникулы, – дежурных классов с привлечением учреждений внешкольного образования Сумской городской территориальной общины для детей, которых родителям не с кем оставить дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.