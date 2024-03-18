В Киеве с 18 марта из-за работ на трамвайных путях внесут изменения в курсирование трамваев

Из-за технического обслуживания трамвайных путей внесут изменения в работу трамваев маршрута № 5.

С 18 марта по 30 апреля, кроме выходных, из-за технического обслуживания трамвайных путей внесут изменения в работу трамваев маршрута № 5. Об этом по информации КП «Киевпастранс» сообщили в КГГА.

Там отметили, что работы будут проводиться на участке от станции «Романа Шухевича» до станции «Радужный».

Поэтому ежедневно, кроме выходных, с 10:00 до 16:00 трамваи будут курсировать от ул. Сержа Лифаря на станцию «Романа Шухевича».

В то же время, подчеркивают в КГГА, в работу маршрута трамваев № 4 изменения не вносятся.

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