У Києві із 18 березня через роботи на трамвайних коліях внесуть зміни у курсування трамваїв

Через технічне обслуговування трамвайних колій внесуть зміни в роботу трамваїв маршруту № 5.

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Із 18 березня до 30 квітня, крім вихідних, через технічне обслуговування трамвайних колій внесуть зміни в роботу трамваїв маршруту № 5. Про це за інформацією КП «Київпастранс» повідомили у КМДА.

Там зазначили, що роботи проводитимуться на ділянці від станції «Романа Шухевича» до станції «Райдужний».

Тому щоденно, крім вихідних, з 10:00 до 16:00 трамваї курсуватимуть від вул. Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича».

Водночас, наголошують у КМДА, у роботу маршруту трамваїв № 4 зміни не вносяться.

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