У Сумах дитсадки та позашкільну роботу перевели на дистанційку

Рішення про дистанційну роботу дитячих садків та позашкільної освіти з 18 по 24 березня було прийнято з огляду на безпекову ситуацію.

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Наступного тижня дитсадки та позашкільна робота сумської громади працюватимуть дистанційно. Про це повідомили у Сумській міській військовій адміністрації 17 березня.

Там пояснили, що рішення про дистанційну роботу дитячих садків та позашкільної освіти з 18 по 24 березня, було прийнято на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади з огляду на безпекову ситуацію.

Як зазначили у міській військовій адміністрації, у закладах дошкільної освіти, за потреби, мають організувати роботу чергових груп, у закладах загальної середньої освіти, де розпочинаються канікули, – чергових класів із залученням закладів позашкільної освіти Сумської міської територіальної громади для дітей, яких батькам немає з ким залишити вдома.

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