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В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

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  1. В Украине

В ГУР опровергли фейк российских пропагандистов об уничтожении вертолета Black Hawk

19:18, 17 марта 2024
В ГУР посоветовали пропагандистам «меньше злоупотреблять спиртным».
В ГУР опровергли фейк российских пропагандистов об уничтожении вертолета Black Hawk
Источник фото: скриншот из видео ГУР МО Украины
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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опровергли очередной фейк российских пропагандистов о якобы уничтожении вертолета Black Hawk военной разведки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины и подчеркнули, что экипажи вертолетов Black Hawk продолжают боевую работу.

«Все “Black Hawk” Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии; их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задания», - подчеркнули в ГУР.

В разведке отметили, что «черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из кремля, распространяющим фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным».

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