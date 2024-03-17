В ГУР опровергли фейк российских пропагандистов об уничтожении вертолета Black Hawk

В ГУР посоветовали пропагандистам «меньше злоупотреблять спиртным».

Источник фото: скриншот из видео ГУР МО Украины

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опровергли очередной фейк российских пропагандистов о якобы уничтожении вертолета Black Hawk военной разведки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины и подчеркнули, что экипажи вертолетов Black Hawk продолжают боевую работу.

«Все “Black Hawk” Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии; их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задания», - подчеркнули в ГУР.

В разведке отметили, что «черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из кремля, распространяющим фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным».

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