Раді пропонують закликати держави ЄС заборонити імпорт сільгосппродукції з рф та Білорусі до Євросоюзу

Автори проекту постанови також пропонують ЄС заборонити продаж, постачання, передачу, експорт, надання в оренду суб'єктам з рф та Білорусі машин, обладнання та його компонентів, що використовуються у сільському господарстві.

У вівторок, 19 березня, у Верховній Раді зареєстровали проект постанови № 11095 про Звернення Верховної Ради до Європейської комісії, урядів та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з рф та Білорусі до ЄС. Відповідний документ з’явився на офіційному сайті парламенті.

Авторами проекту постанови є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк та інші нардепи.

У проекті звернення Верховна Рада від імені українського народу закликає Європейську комісію, уряди та парламенти держав-членів Європейського Союзу запровадити заборону імпорту сільськогосподарської продукції з рф та Білорусі до ЄС.

Крім того, автори проекту постанови пропонують Європейській комісії та державам-членам ЄС заборонити продаж, постачання, передачу, експорт, надання в оренду суб'єктам з рф та Білорусі машин, обладнання та його компонентів, що використовуються у сільському господарстві для збирання, обробки, переробки аграрної продукції. , а також обслуговування таких машин та обладнання.

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